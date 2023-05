Il voto più alto è in chimica Trionfo del Buzzi ai Giochi E gli studenti volano a Roma

Gli studenti pratesi a testa alta dalle competizioni nazionali. Dopo il grande successo del Datini alle Olimpiadi della Finanza e dell’Economia ecco che anche il Buzzi entra a testa alta alle finali dei Giochi della chimica. Numeri, calcoli e problemi che non hanno messo in difficoltà gli allievi pratesi che sono stati capaci di sbaragliare avversari di tutto rispetto conquistando un posto nella finalissima in programma il 24, 25 e 26 maggio a Roma.

Un centinaio di studenti del Buzzi, seguiti dai docenti Cristina Brucellaria, Graziana Bagni e Alessio Spepi, ha partecipato alla prova preselettiva tra gli istituti toscani e ben 45 di loro, 25 del biennio e 20 del triennio, si sono guadagnati un posto alla finale regionale che si è svolta al polo universitario di Firenze.

Ottimi i punteggi ottenuti: sul podio sono saliti Tommaso Bianchi della 2A, 1° classificato per il biennio; Tommaso Scali della 4K e Andrea Lodovisi della 5K rispettivamente al primo e al terzo posto per il triennio ad indirizzo chimico. Nella top ten sono entrati anche anche Pietro Luciano (2Q, 4° posto) e Niccolò Insinna (2G, 10° posto) per il biennio, mentre per il triennio si sono distinti Giulia Wang (4R, 4° posto), Lorenzo Del Gigia (3R, 5° posto), Martino Cosci (4I, 6° posto), Elisa Santini (5I, 7° posto), Paolo Nadalin (4F, 8° posto) e Eleonora Sabini (5K, 10° posto).

"È un onore per il nostro istituto che si è qualificato al primo posto fra le scuole toscane partecipanti alla manifestazione sulla base dei risultati raggiunti e del numero degli studenti coinvolti", commenta il dirigente del Buzzi, Alessandro Marinelli. "Congratulazioni a tutti i ragazzi ed un grosso in bocca al lupo a coloro che ci rappresenteranno alla finale". Ancora un primo premio per l’istituto Buzzi, questa volta nella gara nazionale degli istituti tecnologici che si è disputata nello storico istituto superiore Setificio Paolo Carcano a Como. Caterina Pierozzi si è classificata al primo posto, con un punteggio di 85 staccando la seconda classificata di ben 9 punti, dopo aver ottenuto un altissimo risultato nella prova teorica che è stato completata con la realizzazione di un progetto , molto apprezzato dalla giuria.

Si.Bi.