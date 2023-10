Il Viola park parla anche pratese. Inaugurato il maxi centro sportivo: "Sfida vinta, grande soddisfazione" In appena due anni la Nigro Costruzioni ha realizzato la nuova casa della Fiorentina di Commisso. "Difficoltà per Covid e caro materiali, ma ce l’abbiamo fatta". Biffoni: "Opera importante per la Toscana"