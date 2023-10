"Il vino di Carmignano di Prato: qualità e ottime prospettive"

Luci e ombre sul Consorzio del Carmignano che è prossimo al bilancio finale dell’annata in corso per quanto concerne vino e olio. Se la vendemmia ancora in

corso, nonostante i patemi d’animo dovuti all’aggressione della peronospora, promette piuttosto bene, non può dirsi così per la raccolta delle olive. La situazione che appare alquanto disomogenea evidenzia le medesime difficoltà degli anni scorsi specialmente a causa del rialzo termico anomalo.

"Gli oliveti sono stati aggrediti ancora una volta da una serie di problemi – spiega il presidente del Consorzio, Fabrizio Pratesi – e quindi la produzione dell’olio dal punto di vista quantitativo potrebbe soffrirne. Le diffuse lamentele che ho ascoltato non preannunciano aspettative entusiasmanti". Condizioni climatiche anomale e i parassiti in agguato sono ormai minacce serie per uno degli ambiti più importanti e delicati della nostra agricoltura: "I fattori che hanno determinato queste circostanze sfavorevoli – prosegue Pratesi – possono dipendere dall’impatto climatico negativo sugli olivi al momento della fioritura e dal gran caldo che ha fatto cadere le olive precocemente. Per quanto concerne la qualità dobbiamo attendere, sperando in un esito positivo, così come in fin dei conti è stato per il vino". La vendemmia del Carmignano sembra infatti andare nel migliore dei modi, nonostante la minaccia terribile della peronospora che in tante zone d’Italia ha pregiudicato la qualità delle uve. Così non è stato nelle nostre vigne, che anzi sembrano promettere una grande produzione anche quest’anno.

"Sto chiudendo con il sangiovese e il cabernet, e i presupposti sono quelli di una vendemmia generosa – conclude il presidente Pratesi – ma noto la stessa soddisfazione anche tra gli altri consorziati, a maggior ragione dopo lo scampato pericolo". E’ comunque ipotizzabile che, con l’aggravante di una contingenza economica tutt’altro che felice, i rincari non mancheranno: "Sì, un ritocco sarà inevitabile", conferma Realmo Cavalieri, direttore tecnico del Consorzio. Guido Guidi Guerrera