Il viceministro Valentini visita la Beste. L’impegno per Industria 4.0 e 5.0

Tutela del Made in Italy, norme europee chiare su riciclo e tracciabilità con nuovi strumenti, avvio di Industria 5.0, ripristino fondi 4.0 e lotta alla concorrenza sleale. Le richieste del distretto al centro di un incontro promosso dall’onorevole Erica Mazzetti con il Viceministro del Made in Italy Valentino Valentini alla Beste a Cantagallo. "Occorre un impegno per far sì che riciclo e impresa vadano insieme, con una normativa europea lineare che valorizzi un caso simbolo come quello pratese, tenendo in debito conto gli standard del Made in Italy", ha detto Mazzetti. Valentini ha rinnovato l’impegno per avviare Industria 5.0 ma anche per rifinanziare la 4.0. "Un provvedimento – dice Mazzetti – richiesto dagli imprenditori, che Forza Italia si impegna a sbloccare quanto prima". Presente il candidato sindaco a Cantagallo Lorenzo Santi che apprezza "la vicinanza del governo a uno dei cuori produttivi per il Pil toscano". "Siamo rimasti positivamente colpiti dall’interesse pragmatico del viceministro per le questioni relative al Made in Italy affrontate nell’incontro a cui hanno partecipato altre realtà come Magniflex, Pointex, Unitech, Toscochimica, Progetto Lana e M.&A.". Così Matteo e Giovanni Santi, amministratori di Beste: "Siamo onorati di poter contribuire alla crescita del distretto, integrando tradizione e tecnologia avanzata. Il sostegno delle istituzioni è fondamentale per continuare a perseguire l’eccellenza e la tracciabilità del Made in Italy".