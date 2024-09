Il Viaccia si lecca le ferite: "Ora più concretezza"

PRATO

"L’approccio è stato molto positivo. Ci è mancata concretezza e praticità e abbiamo commesso alcuni errori che abbiamo pagato a caro prezzo. Sicuramente dobbiamo migliorare molto nelle letture degli episodi che possono determinare una partita". Luci e ombre nell’analisi di Andrea Bellini, allenatore del Viaccia, dopo la secca sconfitta per 2-0 rimediata al debutto nel girone A di Promozione contro il più esperto San Marco Avenza. Un ko che, inutile sottolinearlo, fa partire col piede sbagliato la compagine pratese, ultima in graduatoria e a secco di punti. "Abbiamo anche giocato bene per larghi tratti del match, soprattutto in avvio di partita, quando ancora non si era scatenato il nubifragio che ha colpito Prato domenica - insiste il tecnico del Viaccia nella sua disamina -. Poi è chiaro che alla prima occasione creata dal San marco Avenza siamo stati ingenui nel concedere il vantaggio con troppa facilità. Da lì la partita si è messa in salita e, in qualche modo, è girata a favore delle caratteristiche dei nostri avversari, più fisici, cattivi e strutturati di noi e il secondo gol prima della fine del primo tempo ha compromesso il resto". Dopo il gol preso, però, il Viaccia non si è perso d’animo è ha provato anche a reagire: "Difficile parlare di calcio oltre la prima mezzora. Il campo era pesantissimo. Eravamo sotto il diluvio torrenziale. Ma ho visto comunque voglia da parte dei ragazzi e volontà di continuare a provare a giocare – prosegue Bellini -. Anche sul 2-0 abbiamo perso la marcatura direttamente su calcio d’angolo. Sono errori che dobbiamo evitare, perché per riportare a casa punti in certe partite serve prima di tutto praticità e concretezza". Già domenica prossima "avremo un altro test importante, sul campo del San Giuliano, una formazione che punta a vincere il campionato. Non hanno bisogno di regali". L.M.