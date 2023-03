Il Trio Chagall ai Concerti di primavera

Stasera alle 21 appuntamento con i Concerti di primavera, organizzati dalla Scuola Verdi in collaborazione con la Camerata. Sul palco dal Teatro D’Annunzio del Cicognini il Trio Chagall, composto da Edoardo Grieco al violino, Francesco Massimino al violoncello (nella foto) e da Lorenzo Nguyen al pianoforte. Il giovanissimo trio aprirà il suo concerto con Fremde Szene III di Wolfgang Rihm, un brano divenuto un classico della moderna musica da camera. Il maestro tedesco, il più prolifico fra i compositori contemporanei, è un autore capace di operare, con grande intensità e tensione emotiva, una sintesi personale e credibile fra tradizione e sperimentazione. Seguirà Trio in do maggiore Hob. XV:27 di Haydn e in chiusura il magnifico primo Trio opera 8 di Johannes Brahms, opera giovanile, profondamente rivista nel 1889, ma con i tratti sia del giovane che del maturo Brahms. Il biglietto intero costa 8 euro, tre euro il ridotto per tutti gli under 25, gli allievi e i docenti della Scuola Verdi. I biglietti sono in vendita al Politeama (orari d’apertura dal martedì al sabato dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 19), online su Ticketone.it e nel circuito Boxoffice.