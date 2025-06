Il Torneo dei Rioni accende l’estate. E la comunità in festa fa gol

L’estate a Vernio fa gol. Sta per partire il grande ritorno del Torneo dei Rioni, la manifestazione che unisce sport, tradizione e spirito di comunità. Dopo il successo dell’edizione precedente, conclusasi con la vittoria del rione Sant’Ippolito/Le Piana/Terrigoli/Le Confina, l’edizione 2025 si preannuncia ancora più appassionante.

Da martedì 3 giugno a sabato 12 luglio, le squadre dei rioni si sfideranno in una prima fase a girone, al termine della quale verrà stilata una classifica basata sui punti ottenuti. Le prime quattro formazioni accederanno alle semifinali, la finalissima è in programma al campo sportivo Ciorniolo con la premiazione ufficiale, seguita da una grande festa in piazza Primo Maggio, con street food e musica con DJ set. Un momento di condivisione, che accenderà l’estate verniotta.

"Dopo il successo della prima edizione, quella del 2024, la seconda si annuncia in crescita – sottolinea l’assessore allo Sport Alessandro Storai – È un evento a cui l’amministrazione guarda con grande interesse, perché in grado di coinvolgere tutte le età e di rafforzare il senso di appartenenza e il tessuto sociale della comunità attraverso un gioco che appassiona e coinvolge, creando occasioni di incontro e partecipazione".

L’idea è nata lo scorso anno dalla passione di un gruppo di ragazzi e ragazze di Vernio, molti dei quali ex giocatori o ancora oggi attivi sui campi. Hanno voluto creare un evento capace di coinvolgere l’intera comunità, dai più piccoli agli adulti.

Ma torniamo alla gara. Sono 5 le squadre in campo pronte a sfidarsi per il trofeo: Sant’Ippolito/Le Piana/Terrigoli/Le Confina, San Quirico/Sasseta/La Lama, Cantagallo, Montepiano e Mercatale/Poggiole/Cavarzano. Ogni formazione rappresenta una frazione del territorio di Vernio e Cantagallo, portando in campo non solo abilità calcistiche ma anche l’orgoglio e l’identità delle proprie comunità.

La manifestazione, coordinata da Alessia Gueli, ha numerosi sponsor, il patrocinio del Comune di Vernio e il supporto della UISP e per questa edizione nella compagine è entrato anche il Centro Commerciale Naturale Vivere Vernio che ha deciso di sostenere l’iniziativa per il suo valore sociale e culturale.

Proprio grazie a questo sostegno quest’anno ogni rione scenderà in campo con nuove divise personalizzate, caratterizzate da colori che ne identificano l’appartenenza e impreziosite da stemmi ispirati ai simboli storici delle frazioni di Vernio. Gli emblemi, frutto di un’attenta ricerca condotta negli archivi comunali, rappresentano un omaggio alla memoria e all’identità del territorio.