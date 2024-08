Il teatro fa rima con sport. Da Riva a Pantani: in scena

Sport e teatro - L’arte di partecipare è una piccola rassegna teatrale sportiva con letture, incontri e spettacoli intorno allo sport: in programma dal 29 al 31 agosto è l’ultimo appuntamento della Prato Estate. Si parte giovedì 29 al campo sportivo Zenith: alle 19 la presentazione del libro "Rocky Marciano. Sulle tracce del mito 1923- 2023" con l’autore Dario Ricci e alle 21 andrà in scena lo spettacolo Rombo, ispirato al calciatore Gigi Riva con Francesco Dendi. E’ una produzione Factory Tac per la quale si consiglia la prenotazione: [email protected] / [email protected].

Venerdì 30 agosto, sempre al campo sportivo Zenith, alle 19 ci sarà la presentazione dei libri "Vittorie imperfette" ed "Emozioni" con l’autore Federico Vergari e alle 21 andrà in scena lo spettacolo "Un pirata di nome Marco" ispirato al ciclista Marco Pantani di Massimo Bonechi (nella foto) e Riccardo Goretti con Massimo Bonechi. E’ una produzione Sta per la quale è consigliata la prenotazione: [email protected] / [email protected]. Sabato 31 agosto 2024 a le Sacca alle 17 è previsto Trekking in Calvana con la guida ambientale Irene Biancalani e il reading "Leggendo tra i passi" di Antonella Miglioretto tratto dal libro dell’alpinista Nives Meroi "Non ti farò aspettare". In questo caso la prenotazione è obbligatoria a: [email protected] o [email protected]. La breve rassegna è realizzata in collaborazione con la casa editrice Associazione culturale Dfg Lab e Radio Sportiva e con un contributo da parte della Fondazione Cassa di Risparmio di Prato.