Il teatro è di strada Danze, fuoco e fiamme

Il teatro di strada arriva a Vaiano e si scatenerà nel parco del Cangione. L’appuntamento – promosso dal Comune di Vaiano in collaborazione con la biblioteca Basaglia – vedrà in scena la compagnia "Opera Fiammae" domenica 16 luglio alle 21.30. I cittadini potranno ammirare teatro, clownerie, acrobatica aerea e musica fuse in un unico spettacolo all’anfiteatro del parco Carlo Ferri.

"Uno spettacolo di grande fascino e suggestione per celebrare l’estate – annuncia l’assessore alla cultura di Vaiano Fabiana Fioravanti – Fuoco, danze e teatro per una performance che animerà l’anfiteatro del parco".

La compagnia Opera Fiammae nasce nel 2020 dall’iniziativa di Anton Lumi Bonura che da 20 anni opera nel mondo dello spettacolo teatrale con il fuoco negli spazi pubblici. Per questa occasione presenta "Etna", uno show evocativo che mescola fuoco e ritmo. Il fuoco, galleggiando nel buio, è il protagonista di questo spettacolo che comprende anche una danza a piedi scalzi. La serata si completa con la performance sul trapezio di Tatiana Foschi.

Il cartellone dell’estate a vaiano proseguirà poi con la presentazione del il libro di Fernando di Monaco "Atlete la storia dello sport femminile" (editore Abra Books) che si svolgerà mercoledì 19 luglio alle 18 alla villa del Mulinaccio. Sempre mercoledì 19 luglio, dalle 20 alle 23 ci sarà l’apertura straordinaria del Museo della Badia di Vaiano in occasione del concerto degli "Over 50". E venerdì 28 luglio, alle 21.30 nell’anfiteatro del parco Ferri, sarà allestito "È andata così", spettacolo musicale di e con Nicola e Federico Pecci.