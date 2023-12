Il Tc Prato si gioca la promozione. In regalo il poster della squadra

Anche la redazione pratese de La Nazione fa il tifo per le ragazze del Tc Prato. Domenica al circolo di via Firenze la squadra femminile, capitanata da Claudia Romoli, a partire dalle 10 (ingresso libero) ospiterà Park Genova nella gara di ritorno dei play off. Sarà la sfida decisiva per il ritorno nella massima serie del circolo pratese e per questo in edicola, allegato al quotidiano, i lettori del nostro giornale troveranno anche un bel poster di tutte le protagoniste di questa stagione fin qui davvero positiva (gli sponsor sono Alisped, Autoin, Vigili giurati, Medical Udito, Nuova 4 M e Palmucci). Si partirà dal risultato dell’andata, un buon 2-2 ottenuto a Genova, grazie ad una bella rimonta sulle padrone di casa. La gara di andata, dopo i primi due singolari vinti dalle liguri, si era messa in salita: Darja Semenistaja aveva superato Irene Burillo e poi Cristiana Ferrando aveva avuto la meglio in un match equilibrato e combattuto su Viola Turini. Nel terzo singolare Beatrice Ricci ha rimesso in corsa le pratesi battendo Lucrezia Musetti. Poi Ricci e Burillo hanno vinto il doppio del definitivo 2-2 contro il duo Musetti-Ferrando. La formazione femminile del Tc Prato, in precedenza, aveva conquistato il primo posto del girone 2 di serie A2, guadagnando il diritto di accedere direttamente alla doppia sfida di finale play off per il salto di categoria, che, appunto, si deciderà domenica in via Firenze.

"Come sempre le gare dei play off sono partite complicate – spiega Claudia Romoli –. Sono sicura che saranno in tanti a darci la carica". Ecco la rosa del Tc Prato femminile: Lucrezia Stefanini, Martina Trevisan, Vittoria Vignolini, Noemi Basiletti, Irene Burillo, Viola Turini, Cristina Dinu, Beatrice Ricci, Virginia Lanzilllo.