Il talent show a scuola è di casa . Tre anni di prove ed esibizioni

Quel “talent“ lungo tre anni. Nel 2023, con l’avvicinarsi del Carnevale, agli alunni e ai docenti dell’attuale quinta C, venne una splendida idea. Tutti erano intenti a pensare a come addobbare la classe e alla stesura del programma per la festa sopra citata. In “circle time“, nacque un confronto, uno scambio di idee e alla fine è stato creato un evento straordinariamente unico per trascorrere il Carnevale al meglio, divertendosi e mettendosi con serietà alla prova.

Ognuno, liberamente, poteva scegliere, in base alle proprie competenze, capacità, interessi e passioni, di preparare qualcosa da presentare ai compagni: balli, canzoni, presentazioni teatrali, manufatti, gruppi orchestrali, poesie, barzellette e ricerche multidisciplinari. Gli alunni per tre anni (tre carnevali) senza l’aiuto degli insegnanti, in piena autonomia, si sono uniti in coppie e gruppi o singolarmente e poi hanno scelto i contenuti su cui lavorare. Le prove e i vari preparativi, si sono svolti non solo negli spazi scolastici al di fuori delle lezioni, ma anche nelle case dei partecipanti al talent, dove non sono mancati gli aiuti dei genitori che a loro volta si sono resi disponibili per la realizzazione di questa iniziativa.

Ogni anno è stata fatta una riunione docenti e alunni per stabilire il programma definitivo, i tempi di esecuzione e i punteggi per la votazione. La giuria è sempre stata composta da tutto il corpo classe che allo stesso tempo si identificava in giudice e protagonista attivo.

Nel corso dei tre anni le modalità di votazioni sono state differenti. I primi due anni la giuria ha scelto di assegnare come voto di preferenza un punteggio da uno a tre, mettendo in un bicchiere tante noccioline quanto era il voto da esprimere; chi ne otteneva di più saliva sul podio. Il 4 marzo scorso invece, ognuno ha manifestato il proprio giudizio indicando il voto su un elenco cartaceo dei concorrenti. Presentatore della kermesse è sempre stato l’allievo Jack che ha annunciato al meglio del meglio i protagonisti del talent.

Prima delle esecuzioni, l’ansia e l’emozione hanno avvolto ogni concorrente e gli applausi sono divenuti la colonna sonora dello straordinario spettacolo. Sul podio 2025 sono saliti: primi “Pirati e Piratesse” con “He’s a pirate” di Hans Zimmer e Klaus Badelt che hanno suonato con tastiera, chitarre, percussioni e flauto traverso. Secondi “Trio Micidiale cantando il testo “APT” di Rosè e Bruno Mars e indossando magliette create appositamente per il momento. Terza “La Gattara” con “Perfect” di Ed Sheeran che ha interpretato il brano in inglese con stile e bravura. Essendo una festa legata alla tradizione culinaria, non sono mancati i tipici dolci: cenci e frittelle.

Che dire…riusciranno i nostri eroi a mantenere vivo questo talent anche nella scuola media? Il tempo ne darà ragione.