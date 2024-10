Il tabaccaio di Prato. Convegno alle Carceri

Tabaccaio e "servo di Dio", già riconosciuto tale lungo il processo di beatificazione. Renzo Buricchi (1913-1983), che aveva un bar nella piazza del Comune ed è stato un evangelizzatore, è una figura che va oltre alcuni canoni che si sono sedimentati. Non ci si può fermare alla pur simpatica espressione con cui viene chiamato ("il tabaccaio santo"); bisogna andare in profondità su questo laico della diocesi, a partire dalla sua conversione, la trasformazione del suo bar in un luogo di attrazione evangelica per tanti amici, il servizio ai poveri, la visione della natura. Il convegno che si terrà domenica, a partire dalle 16, nella basilica di Santa Maria delle Carceri, punta a scandagliare il rapporto di Buricchi con la figura, il messaggio e la famiglia spirituale di Francesco d’Assisi, a partire dalle lettere scritte ai frati minori e i suoi scritti pubblicati su ‘La voce della Verna’: "Vinse più battaglie san Francesco col colloquio al Sultano che tutti i Generali delle crociate", si legge tra l’altro nei documenti. All’incontro, intitolato ‘Fra le rocce della Verna. Renzo Pietro Buricchi e la spiritualità francescana’, parteciperanno fra’ Paolo Fantaccini, frate minore della Verna, il teologo mons. Basilio Petrà, Marcello Pierucci, prima ateo, giornalista dell’Unità, amico di Buricchi (anch’egli iscritto al Pci) che gli fece riscoprire "la maternità della Chiesa" e don Alessandro Andreini, postulatore per la fase diocesana dell’inchiesta sulla vita e le virtù del servo di Dio. Alle 18.30 sarà celebrata una messa presieduta dal vicario generale mons. Daniele Scaccini. L’inchiesta diocesana per la canonizzazione di Buricchi si è aperta l’8 ottobre 2022: è terminato l’ascolto dei 34 testimoni. La chiusura della fase diocesana è prevista per i primi mesi del prossimo anno.

Michele Brancale