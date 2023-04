Il suo Comune è "Bio" Premiato a Roma il sindaco Prestanti

Carmignano è "Comune Amico del Bio". Giovedì il sindaco Edoardo Prestanti ha ricevuto a Roma la menzione speciale di "Comune Amico del Bio".

Si tratta della II° edizione de ‘I territori amano il Bio. Tornano i Comuni Liberi da Pesticidi’, un progetto promosso da FederBio. L’iniziativa è stata organizzata in collaborazione con Isde - Associazione medici per l’ambiente, Legambiente, Lipu, Slow Food Italia e Wwf Italia. Prestanti è stato chiamato a raccontare l’esperienza carmignanese nel settore bio: la mensa scolastica di Qualità & Servizi, a partecipazione pubblica e dove nel menu ci sono molti alimenti liberi da prodotti chimici e antibiotici; la ferma volontà di trovare un modo sano di convivere e tutelare la natura del Montalbano ed infine il riconoscimento della Regione del Distretto Biologico del Montalbano. Prestanti, come sindaco green, aveva già ottenuto due prestigiosi premi: il Lombrico d’Oro nel 2018, e il titolo di Legambiente di "Ambasciatore del Territorio" nel 2019, proprio per le buone pratiche nella lotta all’uso di pesticidi in agricoltura.