Il sogno americano della famiglia Galvin al Salotto del giovedì

Per tutti gli amanti della lettura giovedì 14 alle 21 torna l’appuntamento con Il Salotto del giovedì, il gruppo di lettura della Biblioteca Lazzerini. Insieme alla bibliotecaria Alice si parlerà del libro protagonista di questo nuovo incontro: "Hidden Valley Road" di Robert Kolker. Un romanzo che parla di una storia straziante, a tratti incredibile, dolorosamente vera, ovvero di come dal sogno americano può risvegliarsi l’inferno. Ecco la trama. Stati Uniti, metà del secolo scorso. La famiglia Galvin sembra fin dall’inizio proiettata verso il successo, la personificazione del sogno americano. Il padre Don si avvia a una brillante carriera nell’esercito e i suoi numerosi trasferimenti non impediscono alla coppia di mettere al mondo ben dodici figli, ragazzi sani e intelligenti, dei campioni negli sport e nella musica.

Ma le cose, con l’adolescenza, cominciano a non andare bene. In un crescendo di allarme, violenze e angoscia, la famiglia Galvin precipita: a sei dei figli viene diagnosticata la schizofrenia. Sono gli anni in cui la scienza compie i primi passi nella comprensione dell’origine della malattia mentale. Genetisti, psicanalisti, biologi si scontrano a suon di teorie e, tra manicomi, misure contenitive, psicofarmaci, elettroshock.