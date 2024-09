Il sindaco agli studenti: "Siate una comunità"

Come da tradizione, il sindaco e l’assessore alla pubblica istruzione hanno salutato l’entrata in classe dei ragazzi della prima media. Giro di saluti anche alle scuole dell’infanzia Tintori, Deledda e Malaguzzi e alle primarie Anna Frank e Alberto Manzi.

Primo giorno di scuola per gli studenti montemurlesi. Lunedì mattina, come da tradizione, il sindaco Simone Calamai, l’assessore Antonella Baiano, insieme alla preside del comprensivo Hack e alla comandante della polizia municipale, Enrica Cappelli, si sono recati alla scuola media Salvemini-La Pira per salutare l’entrata in classe degli alunni del primo anno.

La cerimonia d’ingresso, con la lettura dei nomi degli studenti delle varie classi, si è svolta nel piazzale dietro la scuola alla presenza dei genitori degli alunni, emozionati come i propri figli. "State iniziando un nuovo percorso e il mio augurio è che possiate crescere in armonia tra di voi, ragazzi, e che in classe possiate essere comunità, imparando a rispettarvi e a collaborare insieme", ha detto il sindaco agli studenti. L’assessore Baiano ha ricordato ai ragazzi l’impegno del Comune di Montemurlo per la prevenzione di fenomeni di bullismo ed ha sottolineato, rivolgendosi agli studenti:" Quando vedete un vostro compagno in difficoltà avete due possibilità: potete ignorare il problema ed essere indifferenti oppure potete farvi carico del problema del vostro compagno, come se fosse il vostro, e cercare di risolverlo tutti insieme. Questa è la scuola, un luogo dove si impara a sostenersi a vicenda"

Il giro dei saluti è proseguito alle scuole dell’infanzia Anna Frank di Oste e all’Alberto Manzi di Morecci, alle scuole dell’infanzia Tintori di Bagnolo, Deledda e Alberto Manzi di via Rosselli a Montemurlo.