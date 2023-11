Il Salotto del giovedì con Alta Fedeltà. E oggi Montanari

Per tutti gli amanti della lettura giovedì domani in Lazzerini alle 21 torna l’appuntamento con Il Salotto del giovedì: insieme alla bibliotecaria Alice si parlerà del libro protagonista di questo nuovo incontro: Alta fedeltà di Nick Hornby. Commovente, scanzonato, amaro ma soprattutto divertente, Alta fedeltà è il libro culto della nuova narrativa inglese, diventato un grande successo internazionale. Pubblicato nel 1995 dallo scrittore inglese, noto per il suo tipico black humour britannico, ha ottenuto un grande successo, superando il milione di copie vendute. Ingresso libero, da via Santa Chiara. Sempre in Lazzerini all’interno del programma di Un autunno da sfogliare da ricordare oggi alle 15 l’incontro dal titolo "Formare ad una cittadinanza cosciente: Don Milani e la scuola della Costituzione". Protagonista dell’appuntamento, che fa parte del ciclo La cultura umanistica, sarà Tomaso Montanari, storico dell’arte e rettore dell’Università per stranieri di Siena. Nell’incontro organizzato in occasione dei 100 anni dalla nascita di Don Milani viene proposta una lettura laica della sua opera. Introduce Beatrice Coppini, Adi-sd FirenzePrato.