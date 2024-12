Il ruolo di File nel nostro hospice

Scambio di auguri all’Hospice "Fiore di Primavera" di Prato diretto da Sabrina Pientini. Un incontro tra volontari ed operatori sanitari, familiari e pazienti su iniziativa di File Fondazione Italiana di Leniterapia. Una serata gioiosa all’insegna della condivisione e della solidarietà accompagnata da una "pesca dei regali" a sorpresa.

File offre assistenza alle persone gravemente malate o in fase terminale di ogni malattia cronica o evolutiva, perché assieme alle loro famiglie possano affrontare più serenamente l’ultima delicata fase della propria vita. File è una realtà di assistenza e conforto che ha dato dimostrazione negli anni di esser capace di abbracciare davvero malati e nuclei familiari.

Dal 2009 File è attiva nell’hospice di Prato con professionisti sanitari e volontari a sostegno del personale della struttura. Le festività natalizie possono coincidere con un periodo molto difficile per coloro che hanno perso una persona cara. File Fondazione Italiana di Leniterapia propone opportunità di sostegno per tutte le età, attraverso percorsi di supporto psicologico e la possibilità di partecipare a gruppi di auto mutuo aiuto, altro scenario che si è manifestato come molto utile. Se la perdita è recente, infatti, in questi giorni dell’anno possono emergere emozioni e ricordi che fanno soffrire e percepire come amplificata la mancanza di chi si è amato e perduto.

L’Hospice si trova in via Pistoiese 613/2, telefono numero 0574-807691.