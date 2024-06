Il ristorante Moi Omakase al top: "Il miglior sushi d’Italia è a Prato"

Non solo tessile per Prato che tocca la punta dell’eccellenza ancora una volta grazie al sushi di Francesco Preite, pratesissimo con la passione per la cucina e il pesce crduo. La lista l’ha stilata la prestigiosa rivista Gambero Rosso non lascia dubbi. Nella nuova edizione della Guida Sushi 2025, presentata a Roma alla vigilia del ‘Sushi Day’, viene illustrato questo variegato universo gastronomico tra sushi bar, insegne fusion, fine dining, osterie, take-away e delivery. La guida seleziona 223 indirizzi che hanno investito in qualità e innovazione, tra sapori autentici, ma anche contaminazioni più moderne, per un cibo sempre più popolare che continua ad attirare nuovi consumatori. "In questo volume ci sono tante storie di amore per la cultura nipponica, storie di giapponesi che hanno voluto trasmettere al nostro paese la grande eredità gastronomica di cui sono testimoni e storie di italiani, folgorati dal fascino della cucina del Sol Levante. La nostra selezione cerca di evidenziare le esperienze di eccellenza incentrate intorno al sushi", spiega Pina Sozio, curatrice della Guida che assegna anche 13 premi speciali.

Sono 32 le ‘Tre bacchette’, insegne che offrono le migliori proposte di sushi lungo tutto lo stivale e per quanto riguarda la Toscana, l’unico ristorante ad aggiudicarsi il riconoscimento più importante è il Moi Omakase di viale Piave, aperto in un fondo d’eccellenza proprio davanti al Castello dell’Imperatore. Solo 10 posti intorno al bancone di Moi Omakase che offre più che una cena, una vera e propria esperienza di assaggio e tecnica tutta da gustare insieme a pochi e selezionali altri commensali.