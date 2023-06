Il rione Celeste del San Michele Cene in trasferta per finanziarsi

Il Rione Celeste si prepara al San Michele di settembre e mette a tavola oltre 500 persone ma lo fa a... Quarrata. I rionali del Celeste dal 2 al 5 giugno sono andati in trasferta al parco Verde agli Olmi di Quarrata per portare la "Primavera Celeste" ovvero tre serate enogastronomiche per raccogliere fondi con la finalità di finanziare la sfilata della festa di San Michele che si svolgerà a Carmignano nei giorni intorno al prossimo 29 settembre. Le tre serate culinarie sono state a tema: prima sera con piatti a base di lepre, seconda con il papero e domenica lampredotto ma non sono mancate nel menu altre portate come primi piatti, carne alla griglia e le pizze.

Ogni serata ha visto anche un momento di intrattenimento musicale con la compagnia "Leaders & dintorni" e i Monoksid. Nonostante il tempo non sia stato come dovrebbe essere in questa stagione la manifestazione della "Primavera Celeste" è riuscita a mettere a tavola più di 500 persone. Il Rione Celeste (o dell’Arcangelo) dall’inizio dell’anno ha un nuovo consiglio direttivo e tanti giovani impegnati nell’allestimento dei carri e dei costumi che sfileranno in occasione della festa. Ancora segreti, ma solo per qualche settimana, i temi delle quattro sfilate del San Michele.