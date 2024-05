Il programma di Targetti: "Parcheggio da 500 posti. Mercatale, nuova viabilità. E il sindaco della notte"

Un podcast su Spotify per presentare il programma in dieci punti e un appuntamento pubblico, sabato alle 10 al Caffè Poirot di piazza delle Carceri, per annunciare la giunta da nove assessori. Accelera il candidato sindaco Jonathan Targetti (Targettopoli, foto) in vista del voto dell’8 e 9 giugno: "Presentare la giunta prima del voto è una cosa che nessuno ha mai fatto a Prato ed è un forte segnale di cambiamento e di rottura con la vecchia politica dei partiti – sottolinea – Lo facciamo per trasparenza ed onestà nei confronti dei cittadini. Abbiamo individuato nove profili tecnici provenienti dalla società civile, persone politicamente libere ed indipendenti, ognuna con percorsi di studio, di vita e di esperienza di altissimo livello. Una giunta che vedrà un assessorato alla memoria storica, una delega alle politiche femministe e la figura del “sindaco della notte”, da individuare tra i consiglieri comunali, che avrà il compito di mediare tra le esigenze della movida e di chi invece chiede di poter dormire. Siamo abituati ad assistere a veri e propri “mercati del bestiame” per la nascita della giunta, dove spesso prevalgono spartizioni tra “correnti” ed altre dinamiche di potere. Servono invece competenze e persone libere".

Passando al programma, Targetti ha individuato dieci proposte forti con tanto di spesa prevista. Si parte da un parcheggio sotterraneo da 500 posti auto nella zona del futuro parco centrale, da realizzare tramite project financing. Il secondo punto riguarda il potenziamento dell’organico della polizia municipale tramite l’assunzione di 30 nuovi agenti nel prossimo piano triennale ed è collegato ad un’altra proposta che suggerisce di costruire il nuovo "Polo della sicurezza" (con spazi dedicati alla cittadinanza, sportello di ascolto, ufficio denunce, aula per meeting, workshop e programmi mirati) al posto dell’ex Creaf, trasferendo la sede dei vigili da piazza dei Macelli.

Il terzo punto propone la trasformazione della Chinatown "in un asset turistico attraverso investimenti mirati su più livelli, da un milione di euro. Avanti con la “porta dei dragoni”, con un calendario importante di eventi di respiro almeno nazionale e con marketing territoriale di qualità", sottolinea Targetti. La viabilità è protagonista del quarto punto: si propone la realizzazione di un Sistema di Trasposto Intelligente (ITS) da 2 milioni, ossia un approccio integrato di tecnologie che consentano di monitorare, valutare e gestire in modo intelligente la mobilità cittadina grazie a sensori, telecamere, comunicazioni wireless e dispositivi AI.

I punti cinque e sei trattano di urbanistica: l’idea è quella di costruire una nuova piazza alle Badie e di recuperare la Gualchiera di Coiano, per una spesa complessiva di 3 milioni di euro. Lo stesso costo stimato per costruire in ogni circoscrizione "un parco giochi per i più piccoli sul modello del GiocaGiò di Santa Lucia". Sono invece 5 i milioni necessari per il restyling di piazza Mercatale: "Pensiamo ad uno spostamento del transito delle auto sul lato Cgil per entrambi i sensi di marcia – spiega il candidato sindaco – un riassetto della piazza con ottimizzazione dei posti auto e più spazio per i pedoni". Vale lo stesso importo la riqualificazione dell’area del Lungobisenzio e della stazione: "Serve un nuovo deposito mezzi di Autolinee Toscane con ampliamento e miglioramento dello stadio – chiude Targetti – Ogni anno dovrà ospitare la nuova arena del Settembre - Prato è Spettacolo".

