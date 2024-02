"Il progetto Carbon Neutral? Della giunta Puggelli"

Il progetto "Toscana Carbon Neutral" che sta portando a Poggio a Caiano la piantumazione di centinaia di alberi è frutto di un lavoro della giunta precedente. Il gruppo di opposizione "Poggio, Insieme!" puntualizza la vicenda. "Tutto è stato fatto durante l’amministrazione Puggelli – spiega il gruppo in una nota - progetto, finanziamento e anche la gara. Palandri è un uomo davvero senza pudore: fa le passerelle prendendosi il merito di un obiettivo raggiunto da altri". Il gruppo ripercorre i passaggi che hanno portato a questo finanziamento: nell’estate 2020 il Comune realizzò, nell’ambito del masterplan "Poggio a Caiano 2030, Città Resiliente", un progetto dal titolo "Progetto integrato di forestazione urbana" e partecipò a uno specifico bando di Regione aggiudicandosi un finanziamento per una spesa complessiva di quasi 179.000 euro di cui, appunto, 150.000 provenienti dalla Regione con fondi europei. "Aver vinto quel bando significa – conclude il gruppo - oggi poter mettere a dimora circa 500 fra alberi e arbusti in 7 zone. Tutto questo ci rende orgogliosi ma ci fa anche sorridere visto che nella sua propaganda la nuova giunta neppure spende una parola per dire, ai cittadini, come davvero sono andate le cose".