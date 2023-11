Il Premio Valore 2023 a Piacenti leader mondiale nel restauro

L’imprenditoria pratese eccelle non soltanto nel tessile. Ambasciatrice nel mondo del saper fare nell’ambito del restauro e dell’arte si conferma la Piacenti spa con il suo presidente Giammarco Piacenti, che è stato insignito a Roma del prestigioso "Premio Valore 2023" per i diritti umani. Giunto alla quarta edizione, il premio istituito dall’Associazione Valore Uomo nata nel 1998 e presieduta dall’avvocato Giuseppe Mazzucchiello, ha visto un parterre d’eccezione nei saloni di villa Miani, dove è avvenuta la cerimonia di premiazione con la partecipazione dell’ex sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Gianni Letta. Tra il pubblico il generale Leonardo Tricarico, la giornalista Anna La Rosa e padre Ibrahim Faltas, vicario della Custodia di Terra Santa. Ed è dalle mani di padre Faltas che Piacenti ha ricevuto la statuetta della Vite aerea di Leonardo da Vinci in segno di legame tra Prato e la Terra Santa grazie al restauro della Basilica della Natività a Betlemme. "Per l’impegno e la passione con cui guida l’azienda che, da più di 150 anni, valorizza le opere d’arte in tutto il mondo, unendo l’eredità tecnica della tradizione artigiana alla ricerca scientifica più aggiornata, attraverso il rispetto dei principi della moderna teoria del restauro e degli standard qualitativi e di sicurezza" è la motivazione con cui l’associazione ha decretato il premio a Piacenti. Insieme a lui hanno ricevuto il riconoscimento Fausta Bergamotto, sottosegretario al ministero delle Imprese, il giornalista Toni Capuozzo, Claudio De Vincenti, presidente Azzurra Aeroporti, Nicolò Falsaperna, generale di Corpo d’Armata dell’esercito, Luca Goretti, Capo di stato maggiore dell’Aeronautica Militare, don Luigi Merola, presidente "A’ voce d’e creature", Paolo Messa, fondatore di ’Formiche’, Tina Montinaro, vedova del caposcorta di Giovanni Falcone, Roberto Pardolesi, direttore del Foro Italiano, Giovanni Russo, capo del Dipartimento amministrazione penitenziaria, Francesco Vaia, direttore generale della prevenzione del ministero della Salute.