Il Prato tutto cuore conquista i tre punti

Prato 1

Piacenza 0

Prato (4-3-1-2): Fantoni; Ciavarelli (dal 51’ Giusti), Conson, Galliani, Girgi; Remedi (dall’83’ Azizi), Mazza (dal 90’ Videtta), Limberti; Di Stefano (dal 70’ Alessio Rossi); Cozzari (dal 70’ Magazzù), Barbuti. A disposizione Gariti, Diana, Alessandro Rossi, Iuliano. All. Mariotti.

Piacenza (3-5-2): Franzini; Del Dotto (dal 74’ Andreoli), Zucchini, Mannucci (dal 46’ Stefanoni); Napoletano, Corradi, Palma (dal 60’ Castelli), Iob, Ruiz (dall’87’ Sambou); D’Agostino, Recino. A disposizione Greco, Casazza, Andreoli, Tentoni, Bachini, Delmiglio. All. Rossini.

Arbitro: Matteo Santinelli di Bergamo, coadiuvato dagli assistenti Andrea Lattarulo di Treviglio e Leonardo Moscolari di Bergamo.

Marcatori: Girgi al 28’.

Note: Circa 500 spettatori.

Ammoniti: Mannucci, Remedi, Galliani, Mazza e Limberti.

Espulso: Barbuti. Recupero 5’ st.

Il cuore del Prato batte più forte che mai. I lanieri stendono 1-0 il Piacenza nonostante la ripresa disputata in 10 uomini per l’espulsione di Barbuti. A decidere l’incontro è la rete nella prima frazione di Girgi. Questa vittoria - la seconda consecutiva dopo quella contro il Tuttocuoio - consente a Remedi e compagni di salire a quota 32 punti in classifica e di agganciare l’Imolese al sesto posto. Venendo alla cronaca, decisamente più Piacenza che Prato in avvio di match. Al 4’ bella azione sulla sinistra di Ruiz, il cui cross viene mandato alle stelle da Recino. Si gioca soprattutto nella metà campo difensiva dei biancazzurri, che però al 9’ creano la prima occasione dell’incontro, con Mazza a non inquadrare per poco il bersaglio grosso con un tiro dalla distanza. Il copione con il passare dei minuti comunque non cambia, visto che è la formazione ospite a farsi preferire. Eppure è la compagine di Mariotti a sfiorare il vantaggio al 26’: Cozzari serve Di Stefano e il numero 24 lascia partire un destro a giro da dentro l’area avversaria che termina alto non di molto. E’ l’antipasto del vantaggio laniero, che arriva due minuti più tardi, quando ancora Cozzari vede l’inserimento di Girgi e il classe 2000 trafigge Franzini con il suo amato piede mancino. La reazione degli ospiti non si fa attendere, ma di grossi rischi Fantoni non ne corre, fatta eccezione per un tiro largo di Recino. La prima frazione va così in archivio sull’1-0. Al rientro negli spogliatoi però Barbuti si fa espellere dall’arbitro. I nervi sono tesi e lo si capisce subito in avvio di secondo tempo, quando - dopo un fischio del direttore di gara - Ruiz calcia il pallone e colpisce in pieno Mazza alla testa. Ne viene fuori un parapiglia. Piacenza spinge alla ricerca del pari e al 54’ Fantoni deve sporcarsi i guantoni sulla conclusione ravvicinata di D’Agostino. I biancazzurri giocano di rimessa e per un soffio non raddoppiano al 63’, con Remedi che centra la traversa. Cinque minuti più tardi è il neo entrato Stefanoni a sfiorare il pareggio con un destro velenosissimo. Ed è ancora lui poco dopo a colpire la parte alta della traversa su cross di Corradi. I lanieri sono in apnea e al 90’ è l’incrocio dei pali a salvarli sull’acrobazia di Castelli. Nel recupero palo colpito e sconfitta del Piacenza.

Francesco Bocchini