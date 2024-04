Il Prato ora cerca punti per la salvezza

Dopo cinque sconfitte consecutive l’ Hockey Prato vuole interrompere la striscia negativa e riprendere a far punti in chiave salvezza in serie A2. I biancazzurri di Bernardini sono fermi a 10 punti ma le dirette concorrenti si stanno avvicinando e i pratesi hanno solo tre lunghezze di vantaggio sul Sarzana, ultimo in classifica ma con una gara da recuperare. La Rotellistica Camaiore, avversario dei pratesi (stasera ore 20,45 al Pala Rogai), occupa il secondo posto alle spalle del Cgc Viareggio. I rossoblù versiliesi stanno disputando un campionato secondo le attese con Alberto Orlandi, ex allenatore del Forte di A1, in panchina e in attacco l’arrivo di Bruno Alonso del Sarzana di A1. Un team già collaudato dal quinto posto dello scorso campionato che ha visto confermata la rosa della scorsa stagione che hanno già diversi anni di esperienze in A1 e A2 come Maremmani, Mattugini, Pardini, Ninci e Raffaelli, mentre tra i pali Bandieri e Paoli. Il Prato dovrà cercare, al di là dell’avversario, di scendere in pista con grinta e determinazione per invertire il trend negativo.