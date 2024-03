Il pomeriggio dei ragazzi per un’insolita missione

Quante volte ci è capitato di perderci tra le pagine di un libro, tanto eravamo presi

dal racconto? Con il tempo questa abitudine di buttarci

in magiche avventure si sta perdendo, tra le varie distrazioni e il tempo passato sui social. Non per i ragazzi delle classi III medie del Conservatorio San Niccolò di Prato, che su iniziativa della loro professoressa d’Italiano, hanno trascorso un fine settimana per le strade

del centro con un obiettivo: costruire la propria biblioteca.

Abbiamo deciso di intervistarli:

In cosa è consistita questa bellissima iniziativa?

"Grazie al sostegno della Libreria Gori, abbiamo chiesto ai passanti di contribuire alla

realizzazione della nostra biblioteca, con la donazione

di un libro acquistato dalla

libreria. Inoltre regalavamo anche segnalibri fatti da noi!".

Quali sono state le reazioni della gente alla vostra proposta?

"Alcuni sembrano perplessi, altri invece non hanno esitato, come genitori con bambini

o le persone più anziane. Addirittura anche i poliziotti hanno contribuito a questa

iniziativa, ritornando a fine turno".

Siete stati soddisfatti del risultato?

"Molto".

Quali erano le vostre aspettative?

"Molto basse, siamo stati sorpresi dal fantastico risultato".