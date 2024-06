Il playground diventa la casa degli sport

Oltre un mese di attività per promuovere la pratica sportiva come strumento di cultura, benessere, inclusione e socialità. Tutto pronto per l’edizione 2024 di "Sos-Sport on Serraglio", organizzata da Almanacco Eventi e dall’associazione Lo Sport per Prato con il patrocinio del Comune e il coinvolgimento di numerose società sportive del territorio. Una manifestazione che torna per la quarta volta e così anche quest’anno, da domani al 31 luglio, il playground del Serraglio si trasformerà in un vero e proprio villaggio sportivo in cui le formazioni partecipanti (Olimpia Prato, Ciatt Prato, Atletica Prato, Hockey Prato, Pallamano a ruota libera, pallamano Prato, Taekwondo Prato, asd Arcobaleno, asd Corallo e Azzurra) avranno la possibilità di esporre e presentare le rispettive discipline. Si parte domani alle 19, con l’esibizione dei centauri del "China Bikers" pronta ad aprire la rassegna.

"Abbiamo cominciato nel 2020 durante il Covid – sottolinea Luigi Galardi, presidente de Lo Sport per Prato – e siamo lieti di proseguire con quella che è ormai diventata una tradizione. Un evento che si svolge oltretutto in una zona che viene spesso descritta in termini poco lusinghieri, quando basta vedere quanti ragazzi utilizzano ogni giorno il campo da basket per rendersi conto della realtà". Da domani sera, quindi, il Serraglio diverrà un palazzetto dello sport "a cielo aperto" per accogliere basket, ginnastica, tennistavolo, pallamano, taekwondo, judo, rugby, futsal, hockey su pista e pallanuoto (con la presentazione delle squadre dell’Azzurra) oltre che danza sportiva e hip hop, ballo latino-americano e tango. Del programma faranno parte anche la Croce Rossa e La Nara.

Giovanni Fiorentino