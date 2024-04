Il Pd lancia la piattaforma. On line proposte e idee

Una piattaforma digitale, aperta a tutti, per leggere, condividere e commentare le proposte del Pd per il governo della città. E’ "Prendi Parte Prato", il contenitore delle idee costruite in questi mesi grazie al confronto costante con cittadini, operatori, associazioni, categorie, sindacati, frazioni, amministratori locali. Il sito è stato presentato ieri dalla candidata sindaca Ilaria Bugetti, dalla capolista Maria Logli e dal segretario Marco Biagioni. Accanto alla piattaforma digitale, la campagna elettorale del Pd si svilupperà su cinque settimane "tematiche" che partiranno da domani con Prato che lavora; a seguire Prato Città Aperta (6 - 12 maggio) Prato di Tutt* (13 - 19 maggio), Prato si prende cura (20 - 26 maggio), Prato per i beni comuni (27 maggio - 2 giugno). Ogni settimana sono previsti incontri, assemblee e iniziative pubbliche che prenderanno spunto dai temi che il Pd propone per il governo della città.

"Il Pd mette a disposizione di tutti le proprie proposte per una città verde, inclusiva e laboriosa – ha detto Logli – E lo fa non dopo aver depositato il programma, ma già oggi". Si parte quindi domani con un’assemblea sul salario minimo negli appalti comunali che si svolgerà al comitato di Ilaria Bugetti di via Garibaldi alle 18.30. "Non ci inventiamo adesso campagne di ascolto in occasione delle elezioni - ha sottolineato Biagioni – perché noi nelle frazioni ci siamo sempre stati. Con questa piattaforma mettiamo in pratica quello che è l’approccio che dovrà avere la futura amministrazione comunale, chiarezza delle proposte e ferma volontà di far compartecipare la cittadinanza, nelle sue frazioni e associazioni, alla realizzazione e al miglioramento del programma. Prato ha un patrimonio di oltre 30 frazioni e noi saremo sempre presenti, in ogni luogo dove le persone vivono, studiano o lavorano".

"Questa piattaforma - ha detto la candidata sindaca Ilaria Bugetti - ci aiuta a condividere idee e progetti. E’ una città dinamica, cambiano le esigenze e i bisogni delle persone e quindi è importante essere in ascolto costante. Un dato alto che fa parte della cura che abbiamo messo anche tra i nostri punti principali. Non partiamo da zero perché il lavoro fatto in questi anni ci ha dato basi solide. La nostra comunità è aperta e dobbiamo arrivare a tutti".