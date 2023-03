Il parco diventa palestra low cost In via Riva una nuova area fitness

Fitness alla portata di tutti. Il Comune di Montemurlo ha partecipato al bando ’Sport nei parchi’, promosso da Sport e Salute e finanziato con 3,3 milioni, per realizzare la terza palestra all’aperto del comune in via Riva e via La Torre a Bagnolo. Il bando, infatti, ha come obiettivo quello di realizzare nuove aree sportive attrezzate all’interno di parchi comunali pubblici. La richiesta di finanziamento presentata dal Comune di Montemurlo riguarda il giardino pubblico tra via Riva e via Pio La Torre a Bagnolo, dove l’amministrazione comunale vuole realizzare un’area fitness con attrezzature per il corpo libero all’aperto. Il progetto presentato dal Comune ha un valore complessivo di 50.000 euro e prevede, in caso di approvazione, la compartecipazione del Comune per 25.000 euro. La giunta nei giorni scorsi ha approvato il progetto esecutivo.

"Attraverso questo progetto di riqualificazione, vogliamo dare al giardino di via Riva - via La Torre nuove funzioni – spiega il sindaco Simone Calamai –. Non solo un’area verde, ma anche uno spazio da vivere dove fare sport all’aria aperta. Soprattutto dopo il Covid, abbiamo capito quanto sia importante offrire ai nostri concittadini luoghi attrezzati per la socialità e il benessere fisico".

Intanto nel giardino ’Mahatma Gandhi’ di via Toti a Oste sono iniziati i lavori per la realizzazione dell’area giochi inclusiva e della palestra all’aperto grazie ad un investimento pari a 50.000 euro di cui 10.000 ottenuti sui fondi per l’inclusione dalla Società della Salute Area Pratese. A Oste sta dunque nascendo la seconda area giochi accessibile anche da bambini con disabilità, dopo quella realizzata nel 2015 nel parco ’Piccolo Principe’ di piazza della Costituzione, un’altalena a cesto e di giochi a molla. Tutte le attrezzature saranno dotate delle pedane in gomma previste dalla legge per attutire urti e cadute. Inoltre, sempre al giardino ’Gandhi’ è in corso di realizzazione l’area fitness con sei attrezzi per l’allenamento all’aria aperta. Si tratta di attrezzature simili a quelle già installate nel giardino di via Fermi a Fornacelle che consentono di tenersi in forma, rafforzando la muscolatura di gambe e arti superiori. Se sarà finanziata anche la palestra all’aperto di via Riva, il Comune di Montemurlo avrà a disposizione tre zone per l’esercizio fisico all’aperto, dopo via Fermi, inaugurata nel 2019 e via Toti che sarà aperta entro i prossimi mesi.