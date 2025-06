Il nuovo libro di Sanesi al San Niccolò

Inizia domani da Prato il tour di presentazione di Consideriamo la nostra semenza. Dante, Leopardi, Manzoni e il management, l’ultimo libro dell’economista Irene Sanesi (foto), appena pubblicato da Il Mulino. L’appuntamento è alle 18.30 al Conservatorio San Niccolò: Sanesi dialogherà con la preside Mariella Carlotti, a moderare ci sarà da Chiara Agostini, docente del San Niccolò e content creator della pagina Instagram Chiare Dilettanti; ci sarà anche un intervento dell’artista multidisciplinare Felice Limosani.

Quando si parla di management ci si dimentica che la radice della parola è latina, da manus, opera, lavoro. E’ questo che spiega il volume, in cui Sanesi rilegge la Divina Commedia, i Canti e I promessi sposi attraverso la lente manageriale e parla di strategia, leadership, comunicazione, utilizzando brani e personaggi di queste opere.

Sanesi ha dedicato il libro ai suoi tre figli, alle loro ninnenanne con i classici. "Leggere i classici ad alta voce è molto importante – ha detto –, non solo per condividerne potenza e bellezza, ma anche per scoprire cosa significhi incarnare un testo, farlo insieme agli altri. Quando sono nati i miei figli: la sera per addormentarli, intonavo le poesie di Leopardi o brani di Dante e Manzoni, come antiche cantilene. Da adulti quali stanno diventando potranno rinunciare all’arte e alla poesia, ma non perderanno quanto da esse hanno appreso".