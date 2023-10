Il nuovo direttore di Tv Prato: "Ecco la mia visione per Prato"

"Per me è un onore poter ricoprire questo incarico nell’emittente in cui sono cresciuto professionalmente". Si presenta così il nuovo direttore di Tv Prato Giancarlo Gisonni, nominato a fine settembre dal cda:

53 anni, da quasi trent’anni in servizio a Tv Prato, Gisonni è iscritto all’albo dei giornalisti professionisti dal 2007. Da allora ha ricoperto il ruolo di caporedattore e coordinatore editoriale dell’emittente .

"Continuerò a mettermi al servizio di Tv Prato come ho sempre fatto in tutti questi anni, sapendo di poter contare sull’apporto di una straordinaria squadra di giornalisti e tecnici a cui sono legato da una reciproca stima". La nuova stagione dell’emittente, partecipata a larga maggioranza da Ope-fin, nella quale è entratao con il 4% il socio di minoranza Manuele Lo Conte, imprenditore edile, si è aperta con alcune novità di palinsesto: le trasmissioni di punta serali hanno inizio alle 21, subito dopo il tg. "Con questa scelta – evidenzia Gisonni – abbiamo voluto dare ancora maggior evidenza ai nostri programmi storici". Il settimanale di attualità "Parliamoci chiaro" (tutti i giovedì alle 21), ha cambiato formula con una conduzione a due affidata alla giornalista Lucrezia Sandri e allo stesso direttore. "Dopo aver condotto quasi 500 puntate era arrivato il momento di offrire qualcosa di nuovo ai nostri telespettatori e i primi riscontri sono più che positivi".

E poi la trasmissione di calcio "Il gioco è fatto" che quest’anno raddoppia. La prima parte del programma, infatti, è interamente dedicata al Prato, mentre il martedì sera vengono trasmesse in esclusiva le partite dei biancazzurri, di cui Tv Prato detiene i diritti televisivi. "Siamo all’inizio di una nuova fase che porterà nei prossimi mesi una serie di novità a cui stiamo lavorando", conclude il direttore Gisonni.