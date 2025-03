Il nuovo centro vince il premio città per il verde

Il nuovo parco urbano di Montemurlo ha vinto il premio "La città per il verde – We tree" nella categoria verde urbano per i Comuni tra 15 ed i 50 mila abitanti. Il premio, giunto alla sua venticinquesima edizione, è organizzato dalla casa editrice Il Verde Editoriale di Milano con alcuni importanti partner istituzionali come Anci e Ispra, ed è assegnato ai Comuni italiani, a strutture private a finalità pubblica e alle associazioni di volontariato, impegnate nella promozione dell’ambiente e degli spazi pubblici verdi.

Nella targa, che sarà posizionata nel parco, si legge la motivazione con la quale è stato assegnato il riconoscimento "Con il recupero a verde di un’area abbandonata nel centro cittadino, si è realizzato un parco che svolge un ruolo fondamentale per la città, perché contribuisce a mitigare gli effetti dell’uomo e delle sue attività, migliorando il microclima locale e la qualità dell’aria. Numerose le alberate, per lo più realizzate con specie autoctone e coerenti con l’ecologia dei luoghi, messe a dimora secondo un suggestivo e articolato disegno progettuale. Gli alberi incorniciano gli spazi aventi funzioni ludiche, ricreative e aggregative di varia natura e accompagnano con la loro verticalità gli utenti nella fruizione dell’area".

"Siamo davvero felici di aver ricevuto questo riconoscimento, anche se il premio più importante ce lo danno ogni giorno i nostri cittadini, che vivono ed animano il parco - sottolinea il sindaco Simone Calamai -. Si tratta di un premio nazionale che riconosce il valore ambientale e paesaggistico di questo spazio e dell’area pedonale che ha contribuito a ridisegnare il cuore di Montemurlo. Un riconoscimento che va a valorizzare una scelta di attenzione ambientale".