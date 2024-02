Il Noviziato torna a nuova vita

Sarà un pomeriggio importante quello di domani per il Conservatorio San Niccolò. La Fondazione, presieduta dall’avvocato Guido Giovannelli, presenterà la campagna di fundraising a sostegno del restauro e riqualificazione del Noviziato, dove sorgeranno nuovi spazi per la didattica. I punti salienti del progetto del recupero di questo patrimonio architettonico della città saranno presentati in un convegno, al quale parteciperanno il presidente Giovannelli, Mariella Carlotti, la preside della scuola, Carlo Blasi, progettista e direttore dei lavori e Giammarco Piacenti, Ceo Piacenti, ditta esecutrice dei lavori. Alle 15 sarà possibile visitare il cantiere e dalle 18.30 ci sarà un incontro pubblico aperto alle famiglie degli studenti e a tutti i cittadini. Partecipazione libera (registrazione al link sulla homepage sniccolo.it e sulle pagine FB e Ig ufficiali).