Il nido è gratis (quasi) per tutti Via alle domande di contributo

Avanti c’è posto. La Regione ha introdotto nidi di infanzia gratis per una vasta platea di beneficiari. A questo proposito il Comune di Montemurlo informa che le famiglie potranno richiedere il beneficio sul portale della Regione presentando richiesta dal 29 maggio al 30 giugno.

Per presentare domanda è indispensabile essere in possesso di una delle modalità di autenticazione Spid o la carta nazionale servizi o la carta identità elettronica e dell’attestazione Isee, che deve essere valida e senza annotazioni di omissioni al momento della presentazione della richiesta. Qualora le famiglie abbiano presentato la richiesta di accesso al Bonus Inps, la domanda per l’accesso alla misura nidi gratis deve essere presentata dallo stesso soggetto. Possono accedere ai benefici regionali i nuclei familiari con bambini e bambine residenti in Toscana, fino a 3 anni, con Isee fino a 35mila euro. Lo sconto regionale si applica alle famiglie a cui viene assegnato, per la quota che eccede il contributo rimborsabile da Inps, fino ad un massimo di 527 euro per ciascuna mensilità (per un massimo di 11 mensilità complessive) da settembre 2023 a luglio 2024.

Al momento della richiesta gli utenti dovranno indicare il nome del nido o spazio gioco comunale oppure del nido o spazio gioco privato accreditato a cui sono iscritti per l’anno educativo 20232024, la tariffa mensile del nido privato che sarà applicata durante l’anno educativo 20232024 (con esclusione del bonus Inps). La domanda per i nidi gratis potrà essere presentata, a decorrere dalle 9 del 29 maggio fino alle 18 del 30 giugno sul sito internet della Regione Toscana www.regione.toscana.itnidigratis nella sezione ’guida per le famiglie’. Le domande presentate con altre modalità non saranno accolte.