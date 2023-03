Il Museo della Natura Morta, un’eccellenza italiana Nelle sale ci sono anche opere di Bartolomeo Bimbi

Il Museo della Natura Morta è una eccellenza della villa mediea. Nato nel 2007 al secondo piano in questo museo ci sono quadri raffiguranti frutti e animali disposti in composizioni studiate con un significato simbolico o allegorico. Durante il Barocco la collezione dei Medici trionfò e vennero commissionati dipinti a numerosi artisti. I Medici non solo erano dei collezionisti di quadri, ma utilizzarono le proprie opere per documentare animali e piante che non potevano vedere tutti i giorni, in altre parole, utilizzarono il loro museo come una specie di "Google". Alcune opere di Bartolomeo Bimbi rappresentano mostri di natura come la vitella con due teste e altri animali esotici; tutti erano accompagnati da una descrizione che forniva le loro caratteristiche. Altri dipinti rappresentano animali esotici. Numerosi i quadri che rappresentano gli agrumi: per i Medici le loro coltivazioni di agrumi erano importantissime. Durante i mesi invernali conservavano le piante nella Limonaia, dove ce n’era una grande quantità e se faceva troppo freddo e nevicava, accendevano una specie di stufa che la riscaldava tutta. Ai tempi era chiamata "stanzone degli agrumi", progettato dall’architetto neoclassico Pasquale Poccianti, incaricato dalla moglie del granduca Ferdinando III.