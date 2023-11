Il Metastasio sospende le iniziative. Rinvio a La Baracca

Anche il Teatro Metastasio ieri è stato costretto ad annullare per l’emergenza e l’allerta meteo la sua programmazione. E’ stato necessario annullare la replica di ieri sera dello spettacolo "Alexo" al Magnolfi, per questa sera la decisione sarà presa in mattinata (consultare sito e pagina Fb): la biglietteria del Teatro è aperta e a disposizione per informazioni, cambi turno per gli abbonati e rimborsi relativi alla replica di Alexo di ieri e di giovedì. Si può chiamare lo 0574 608501 e il 338 5213739 oppure inviare una e-mail a [email protected].

Sono stati annullati anche l’incontro in programma ieri con gli architetti spagnoli Eva Prats e Ricardo Flores al Fabbricone per il progetto Il teatro e la città, il laboratorio di ieri pomeriggio al Ridotto del Met e l’assemblea di oggi a Villa del Palco parte del progetto Da Vivi; annullata l’assembleadel progetto School of Met di stamani al Liceo Livi Brunelleschi. Al teatro La Baracca lo spettacolo "Ti ricordi della vita? Dialogo impossibile fra Roberto Giovannini e Sibilla Aleramo" è rimandato a sabato 11 novembre alle 21,15.