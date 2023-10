"Il mercato domenicale sarà cambiato"

Il mercatino domenicale dell’antiquariato, del collezionismo e dei prodotti tipici di Poggio a Caiano sarà rinnovato e integrato con le iniziative del centro storico ma questo avverrà solo nel 2024. Il Comune risponde alle proteste dei commercianti che la scorsa settimana avevano denunciato il flop del primo mercatino domenicale in centro. In pratica Marilena Tampucci e Cristina Corsetti, a nome di tutti i negozianti del centro commerciale Poggio Novo, avevano lamentato il fatto del mancato avviso, domenica 15 ottobre, dell’assenza dei banchi in via Garibaldi e via Risorgimento e di conseguenza i negozi erano rimasti aperti nel "deserto" cittadino poiché gli unici e pochi banchi erano stati collocati in piazza Risorgimento. "Ci dispiace per il mancato avviso – spiega il sindaco di Poggio Riccardo Palandri – e la motivazione dell’assenza dei banchi è quella, comunicata dalla Pro Loco, circa le disdette che hanno ricevuto dagli ambulanti. Il prossimo mercatino, quello del 19 novembre, sarà sempre in piazza Risorgimento poiché, con ogni probabilità, i numeri degli espositori restano quelli. Stiamo lavorando con la Pro Loco per una riorganizzazione completa dei mercatini nel 2024. E’ il momento di dare una svolta e rendere "Piazza dei Sapori & dei Saperi", un appuntamento mensile appetibile agli ambulanti e ai visitatori. A Poggio c’è bisogno di integrare il commercio su piazza con quello dei negozi e creare manifestazioni capaci di attirare pubblico, potenziando anche lo street food ma tutto questo non si può fare in un mese".