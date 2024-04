Il Matteo Addabbo Organ Trio sul palco di Sounds on friday

Secondo concerto venerdì alle 21.30 per Sounds on Friday al circolo di Viaccia. E’ la volta di Matteo Addabbo Organ Trio che presenterà il suo nuovo progetto discografico dal titolo "L’asino che vola". E’ una raccolta di brani composti tra il 2019 e il 2022, anni complessi per il mondo che hanno coinciso anche con un periodo difficile per la salute e per la vita privata di Matteo Addabbo, senese, classe 1977, compositore, pianista e organista Hammond: si è ha perfezionato frequentando i corsi di Siena Jazz, dove si è confrontato con i migliori jazzisti italiani ed internazionali approfondendo lo studio dell’organo Hammond. I linguaggi musicali scelti per la scrittura di questo disco descrivono un vero e poprio viaggio attraverso tutti i "mondi" musicali di Matteo Addabbo e del suo trio. Si spazia dall’hard bop più classico al nu-groove funk, per poi arrivare alla musica riconducibile alle "italiche" produzioni filmografiche degli anni ’60 fino ad arrivare al soul jazz più prettamente "hammondistico d’oltreoceano", con rimandi a forme contemporanee di musica improvvisata e d’avanguardia. " Mi piacerebbe – racconta Addabbo- che questo disco fosse inteso anche come una sorta di monito a reagire quando nella vita ci troviamo davanti ad un momento di difficoltà insormontabile. Reagire quindi, cercando di realizzare i propri sogni". Addaabbo sarà affiancato da Andrea Mucciarelli alla chitarra elettrica e Andrea Beninati alla batteria.

g.g.