Il mago delle zucche. Colzi, 20mila frutti coltivati in città per la gioia dei bambini

C’è un bel pezzo di Prato nel villaggio delle zucche che sta per aprire le porte al parco di villa Montalvo in quel di Campi, a un passo dalla nostra città. Sì, perché vive a lavora qui il "mago delle zucche", colui che ha reso possibile le 19 grandiose sculture in allestimento in questi giorni per "Il regno delle zucche", una colorata manifestazione dal sapore autunnale dal 20 settembre al 3 novembre, per sette weekend consecutivi. Niente incantesimi strani, ma solo la caparbietà dell’agricoltore e un pizzico di fortuna che non guasta mai: il segreto di quelle sculture a cielo aperto che faranno la gioia dei più più piccoli è infatti racchiuso nelle oltre 20mila zucche seminate e coltivate nei quasi due ettari di terreno dall’azienda agricola Paolo Colzi (nella zona di via Zarini). Zucche di tipo ornamentale che Colzi, rispondendo a una richiesta dell’organizzatore (Alessandro Rubino, anche lui un pratese), ha iniziato a seminare a maggio tenendo le dita incrociate per il meteo. "La semina è andata bene e, con un po’ di fortuna, le prime zucche erano pronte già agli inizi di settembre su un terreno che in quel momento avevo fermo", racconta Colzi, presidente dell’associazione GranPrato e consigliere del mercato Terra di Prato, al momento impegnato sul progetto Innova Bio-ort con l’università di Firenze per la produzione di concime liquido dagli scarti dell’orto.

Il regno delle zucche è una manifestazione organizzata per la prima volta in Italia da Jucker Farm e dall’associazione Non essere mai triste, con il patrocinio e il sostegno del Comune di Campi Bisenzio: quella che offrirà ai visitatori il parco di Villa Montalvo sarà un’esperienza immersiva in un villaggio che li accompagnerà alla scoperta di questo delizioso prodotto vegetale, vero e proprio gioiello della natura, utilizzato per realizzare statue artistiche sulla scia di quanto accade a Ludwigsburg, in Germania. La grande area verde sarà disseminata da simpatiche creature come gorilla, giraffe, leoni, pinguini, serpenti con tanti richiami ispirati alla biodiversità dell’isola principale del continente africano (Madagascar) mentre il testimonial dell’evento sarà "Lo Zuccoso", un altro personaggio frutto della fantasia. Alcune di queste sculture verranno realizzate direttamente da Fabrizio Galli, uno dei più innovativi maestri costruttori del Carnevale di Viareggio, e dalla figlia Valentina Galli. Non solo opere d’arte fatte di zucche: non mancheranno tante occasioni di svago e divertimento per le famiglie con attrazioni, esposizioni e attività divertenti per tutte le età in un ambiente autunnale coinvolgente e in perfetto clima Halloween.

E poi il teatro delle rotoballe con quattro spettacoli giornalieri che vedranno protagonisti maghi, giocolieri, circensi, bolle di sapone giganti e molto altro, oltre a spazi dedicati all’animazione e al laboratorio delle zucche con la guida degli animatori. Tutti a "Il regno delle zucche" dunque dal 20 settembre al 3 novembre ogni venerdì, dalle 15 alle 21, il sabato e la domenica dalle 9 alle 21. L’acquisto dei biglietti di ingresso è possibile sul sito www.ilregnodellezucche.it. Ma.La