Il Made in Prato al Salone di Milano. I tessuti anima di mobili ecofriendly

Tessuti trattati con pigmenti naturali e dall’aspetto vissuto, pavimento in sughero, materiale ecologico per eccellenza: sono alcuni degli elementi nel segno della sostenibilità che The house of Lyria, l’azienda di tessuti di Riccardo Bruni, ha presentato in occasione del Salone del mobile di Milano. "Per noi è la seconda volta all’interno della fiera e la terza partecipazione in assoluto – spiega Bruni, che si definisce ’textile designer, designer di emozioni, non di tessuti’ – I nostri tessuti hanno fatto da padrone nello stand allestito come una casa che vive di ricordi, che regala emozioni, che racconta la storia di chi la abita, che sa cogliere e raccontare l’anima del suo creatore".

Saper fare pratese e qualità del Made in Italy abbinato alla creatività di Bruni, direttore creativo e proprietario del brand, e al design d’arredo hanno catturato l’interesse di clienti e visitatori provenienti dai vari angoli del pianeta. "Abbiamo incontrato visitatori provenienti da tutte le parti del mondo. In particolare si è notato il ritorno dei giapponesi, dei cinesi, di tanti australiani. Ci sono stati anche tanti clienti dal Nord Europa e dai Paesi dell’Est. C’è davvero un grosso fermento: il Salone del mobile è un vero termometro per l’andamento del mercato. Se l’abbigliamento sta subendo un calo, notiamo un grande movimento nel mondo dell’arredamento. E in particolare si stanno aprendo tanti mercati in espansione come quelli mediorientali che ricercano il Made in Italy e la qualità che possono offrire i nostri tessuti". E’ sulla scorta di questi segnali che provengono dal mercato che lo stesso Bruni ha un progetto nel cassetto da far vivere il prima possibile. "Voglio insegnare la qualità del Made in Italy invitando degli studenti in azienda, facendo un atelier o una sorta di academy. E’ importante insegnare alle nuove generazioni questo tipo di cultura che fa parte del nostro patrimonio produttivo", spiega Bruni. Così per il Salone del mobile, Bruni ha deciso di stupire quanto più possibile i visitatori nel segno di qualità, bellezza, sostenibilità e comfort, grazie alla collaborazione con Alessia Anfuso, scenografa e designer: insieme hanno pensato di ricostruire un confortevole ambiente familiare, in stile rétro, concepito come un set cinematografico, dove i tessuti sono stati i protagonisti principali, riproposti anche sulle pareti.

Salotto e camera da letto di The house of Lyria hanno attirato l’attenzione e l’apprezzamento da parte di interior design e architetti, proponendo uno stand dall’atmosfera molto calda in contrasto col trend superminimalista. Velluto di lino e velluto di cotone sono i rivestimenti delle poltrone della collezione ideata da Federico Pazienza come anche il divano Diomira, mentre le pareti del salotto sono coperte da un tessuto jacquard doppiato e sovra tinto a pigmento, decorato con un motivo floreale dai toni del marrone per trasmettere la sensazione dei vecchi intonaci délabré.

Sa.Be.