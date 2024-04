"Il Macrolotto Zero sia una priorità". L’appello del comitato ai candidati

I problemi di degrado igienico, sanitario, sociale e ambientale del Macrolotto Zero nell’agenda dei nove candidati a sindaco. Si è tenuto venerdì un incontro fra questi ultimi e il "Comitato di via Pistoiese Macrolotto Zero per la tutela del territorio" presso il Circolo Arci Eugenio Curiel. E’ stata l’occasione per il presidente Bruno Gualtieri e gli altri residenti del quartiere di evidenziare le criticità più impellenti, nonché le possibili soluzioni. "È stato chiesto a tutti i candidati che il nuovo sindaco componga una task force dedicata alla lotta contro questo degrado, che ha trasformato il quartiere in una discarica a cielo aperto: rifiuti di ogni genere vengono abbandonati agli angoli delle strade, sui marciapiedi - ha sottolineato Gualtieri - Siamo arrivati ad una situazione igienico-sanitaria davvero pericolosa". Le problematiche però non sono finite. "Abbiamo una quantità infinita di dormitori tra case, magazzini, palazzi e in alcuni condomini la convivenza è diventata insopportabile". Il Comitato chiede controlli a tappeto "per debellare il commercio abusivo; per contrastare le violazioni del codice della strada; per garantire la sicurezza urbana e il rispetto dei regolamenti e delle ordinanze comunali. E ancora: proponiamo l’istituzione di un contributo a fondo perduto o credito agevolato per le giovani coppie italiane che vogliono vivere o aprire attività nel Macrolotto Zero, e l’installazione di un sistema di videosorveglianza integrato per tutte le strade del quartiere. Servirebbe una task force interforze dedicata al contrasto di ogni forma di illegalità nel Macrolotto Zero. E magari questa struttura dovrebbe avere una sede fissa nel quartiere come anni fa in via Respighi". Tra gli interventi dei candidati a sindaco, Gianni Cenni ha parlato "dell’istituzione di una squadra antidegrado composta da polizia municipale, Alia e Consiag Servizi per rimuovere sul nascere qualsiasi situazione di degrado". Ma anche della gestione dei rifiuti non più con il porta a porta ma con cassonetti intelligenti". Ilaria Bugetti, candidata del sindaco del centrosinistra, ha parlato dell’Osservatorio permanente per il Macrolotto zero: "Ha dimostrato di funzionare bene Ecco perché vogliamo che diventi a tempo indeterminato. E’ da qui che devono passare i progetti che riguardano il quartiere. Partecipazione e concertazione per migliorare la vivibilità di questa zona".

Francesco Bocchini