Il lavoro è un rebus. Decine di candidature per fare il magazziniere. Ma pochi specialisti

In un periodo in cui molto spesso si sentono aziende che cercano senza successo di assumere dipendenti per garantirsi il ricambio generazionale, ci sono però anche lavori che di richiesta ne hanno davvero tanta. E’ il caso della ricerca di personale di Consiag Servizi Comuni che alla selezione di un posto per operaio addetto al magazzino, alla logistica e alla gestione dell’autoparco aziendale, si è ritrovata a ricevere ben 83 curricula. Non solo. Tante richieste, per l’esattezza 23, sono pervenute anche per partecipare alla selezione per un posto per operaio di impianti elettrici e tecnologici. Insomma, un segnale che va in totale controtendenza rispetto alle difficoltà del tessile, della ristorazione e dei lavori stagionali/turistici nel reperire personale qualificato. In totale Consiag Servizi Comuni aveva aperto lo scorso aprile le selezioni per sette posizioni. Di curriculum nel complesso ne sono arrivati circa 150: il boom c’è stato per i posti di lavoro che richiedevano competenze meno specifiche. Per gli altri il numero è stato invece un po’ inferiore, tanto che la società di via Panziera ha deciso di prorogare fino al 20 maggio le altre cinque selezioni. Nello specifico parliamo di un tecnico sistemista informatico, un apprendista operaio di impianti elettrici e tecnologici, un apprendista tecnico di impianti elettrici e tecnologici, un apprendista operaio addetto alla cura e alla gestione del verde e di un apprendista operaio addetto alla manutenzione delle infrastrutture viarie.

Entrando nel dettaglio delle mansioni, una delle figure più ricercate da Consiag Servizi Comuni è quella del tecnico sistemista informatico che sarà impegnato nel servizio d’informatica aziendale, oltre che nei sistemi operativi di base e nella gestione e implementazione di software innovativi e specifici. Qui viene richiesto il diploma di maturità in informatica o telecomunicazioni, accompagnato da esperienza lavorativa di almeno un anno in attività di sistemista informatico. Oppure la laurea di primo livello in ingegneria elettronica e delle telecomunicazioni, o in ingegneria informatica. O ancora quella magistrale in ingegneria delle telecomunicazioni o in ingegneria informatica. In alternativa lauree equipollenti ai precedenti ordinamenti, o ancora il diploma di maturità o professionale ma accompagnato da esperienza lavorativa di almeno 2 anni in attività di sistemista informatico.

Le due figure legate agli impianti elettrici e tecnologici si occuperanno dell’ampliamento e dell’estensione del servizio di pubblica illuminazione. L’apprendista operaio addetto alla manutenzione delle infrastrutture viarie sarà inserito nelle diverse squadre operative, collaborerà alla gestione degli interventi nel settore nonché alla manutenzione delle strade. L’apprendista addetto alla cura e gestione del verde avrà la possibilità di fare esperienza nello specifico settore, avendo cura delle diverse aree verdi gestite dalla società.

