Il Lato B pronto ad aprire i battenti. Nuova formula "post alluvione"

Stavolta dovremmo esserci per davvero. Pioggia permettendo. Lato B, fatti i dovuti scongiuri, si prepara ad aprire i battenti. Grande festa di inaugurazione prevista per domani, dopo i necessari rinvii causati dalle ultime piogge importanti che hanno colpito il territorio e che hanno impedito al locale di aprire prima. Il locale, per molti divenuto la spiaggia dei pratesi negli ultimi anni, si presenterà profondamente rinnovato nella filosofia rispetto a come lo abbiamo conosciuto nelle precedenti stagioni estive, anche e soprattutto in seguito all’alluvione dello scorso novembre, che ha ovviamente modificato l’alveo e le sponde del fiume Bisenzio, anche e soprattutto dove si trova Lato B.

"Sarà la prima stagione che faremo dopo l’emergenza alluvione ed essendo proprio nell’alveo del fiume quest’anno ci siamo dovuti adattare. In accordo con il consorzio di bonifica, per garantire la sicurezza di tutti, l’allestimento sarà molto più semplice e minimale, ma offriremo comunque occasioni di svago ai pratesi fino all’8 settembre – spiega Francesco Fantauzzi, di Fonderia Cultart - . Niente più cene con servizio al tavolo, grande pedana, gazebo. Sarà qualcosa di molto più simile ad un chiringuito da spiaggia, con ordini al bancone, senza coperti. I posti a sedere ci saranno, ma sarà tutto molto più libero, senza prenotazioni".

Non ci sarà la pedana di oltre 200 metri quadrati, con più di 100 tavoli, i gazebo e le 6 aree privée. Resterà, invece, la sabbia. Con l’aggiunta, oltre a lettini, sdraio, ombrelloni, di un’area appositamente riservata per i bambini. In cucina piatti veloci, più simili a un chiosco da street food, o a un chiringuito, appunto. E poi musica e serate a tema, dal jazz al dj set più commerciale, passando per il latino-americano. Il cartellone è ancora top secret, ma sicuramente ci saranno proposte variegate, adatte a soddisfare qualsiasi esigenza.

Domani al container Ponte Petrino, intanto, menù tricolore e maxischermo per sostenere gli azzurri della nazionale agli Europei di Calcio. Maxischermo anche al Serraglio, domani. E questa sera sarà la volta della danza con Ideal Ballet.

L.M.