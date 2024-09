Il gusto si incontra. Arriva il "Nucci Lab"

Un vero e proprio salone del gusto dove scoprire le più recenti creazioni culinarie, ma anche abbinamenti innovativi, così da proporre sul mercato gastronomico nuovi prodotti di qualità. Si terrà a Montemurlo lunedì 21 ottobre la prima edizione di ‘Nucci Lab – Salone del Gusto’, lo spazio espositivo gastronomico che mette in vetrina l’innovazione, la ricerca e il confronto nel settore food. L’evento inizierà alle ore 18 (andrà avanti fino alle ore 22) e lo spazio individuato dagli organizzatori è quello del resort I Vivai. A promuovere la manifestazione è l’azienda pratese Lp Nucci, che si occupa da tre generazioni di vendita all’ingrosso di generi alimentari operando nel settore dal 1970. Ad esporre al Nucci Lab – Salone del Gusto saranno aziende nazionali e internazionali: ci saranno quindi gli stand di Flamigni, Tutto Gusto e Sanchez Alcaraz, Riso Gallo, Delverde e Naked Noodle, Salumi Mannori, e Pastificio La Fiorita. L’ingresso è gratuito ma su prenotazione attraverso la piattaforma EventBrite. Potranno accedere partite iva, aziende, operatori del settore alimentare, titolari di imprese interessati alle ceste natalizie, buyers. "L’evento gastronomico è pensato per trovare un nuovo punto di vista sulle tecniche e sull’utilizzo dei prodotti alimentari – spiega l’organizzatore, Alberto Marmocchi -. L’obiettivo è di creare sinergie che portino sul mercato nuove opportunità e prodotti". Marmocchi spiega anche la decisione di organizzare in provincia di Prato la manifestazione: "Questo territorio viene considerato per lo più per il settore tessile ma in realtà i pratesi sono grandi commercianti e ci sono tante realtà che non vengono valorizzate a sufficienza. Da qui l’idea di allestire una manifestazione che possa fare conoscere aziende meritevoli, ostruendo lo spazio per nuove sinergie nel settore alimentare". Per informazioni: www.lpnucci.it/lab2024