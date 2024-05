Il grande ritorno del Cantamaggio. Tanta musica e festa nelle frazioni

Torna oggi l’appuntamento con una tradizione antichissima che è quella del Cantamaggio, con cantori che di porta in porta, di frazione in frazione, celebrano l’arrivo della bella stagione con la musica popolare. Organizzata da Officina Musicale Vernio in collaborazione col circolo Arci Stella Rossa e il Comune di Vernio, la manifestazione sarà itinerante nelle varie frazioni di Vernio, grazie ad un autobus che farà diverse fermate, per tutta la mattina.

Il Cantamaggio sarà alle 9.15 a Le Confina, alle 9.30 tappa a Terrigoli per poi arrivare alle 10 a Sant’Ippolito e proseguire alle 10.45 a Montepiano, alle 11.45 a Sasseta, alle 12.15 a Mercatale e alle 12.45 a San Quirico. Appuntamento pomeridiano, poi, con un ritorno a Montepiano, dove alle 15.30 ci sarà una vera e propria esibizione da parte dei cantori del coro di Montepiano.

Molto sentita la tradizione del Cantamaggio in Val di Bisenzio, dove in molte frazioni, la sera che precede il primo maggio, passano di strada in strada cantori improvvisati e gruppi organizzati, esibendosi con stornelli e canti popolari.

La tradizione, tipica toscana, è stata celebrata nel 2020 in un video realizzato dal Cdse per i tre Comuni valbisentini che, grazie a testimonianze storiche, ripercorre le tappe del Cantamaggio in Vallata - avvenimento che vede un calo con la fine della mezzadria ed un ritorno d’interesse alla fine del secolo scorso - e ne studia i vari aspetti: in Alta Valle la festa è più legata all’agricoltura e alla religiosità, da Vernio in giù la Maggiolata ha assunto un carattere più sociopolitico per la maggiore industrializzazione del territorio.

