Il giudice rinvia la decisione di una settimana

Si dovrà attendere almeno una settimana-dieci giorni prima di conoscere la decisione del giudice sulla vicenda della tragica morte di Gaddo Giusti, 31 anni, operaio in una ditta di termo idraulica ed ex calciante della Palla Grossa, stroncato da un malore nell’agosto del 2022 dimesso dal pronto soccorso poche ore prima. La procura ha indagato i 5 sanitari (quattro medici e un infermiere) che lo ebbero in cura ma poi ha chiesto l’archiviazione. La famiglia di Gusti, assistita dall’avvocato Gerardo Marliani, ha fatto opposizione sulla base di una consulenza tecnica che ha dato risultati opposti a quella disposta dalla procura. Per la parte civile Gaddo presentava segnali "spia" di un infarto in corso, per la procura i medici seguirono i protocolli.