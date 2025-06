"Il giorno più bello". Da domani la mostra al Materiale Project Room

Sarà inaugurata domani alle 17 nello spazio Materiale Project Room in via Santa Trinita la mostra "Il giorno più bello. La fotografia vernacolare come patrimonio collettivo", a cura di Stefania Rinaldi e di Cut, Circuito Urbano Temporaneo. E’ dedicata al fotografo Giancarlo Canocchi, che dagli anni ‘60 agli anni 2000 ha documentato eventi familiari e cerimonie pubbliche, inaugurazioni di negozi, raccontando il mutare del gusto di mezzo secolo di storia del territorio.

Grazie alla volontà della figlia Gabriella, custode dell’archivio del padre, sarà possibile richiedere gratis la restituzione dei negativi e delle foto legati alla propria storia familiare. contattando Cut via mail: [email protected]. "Le foto del babbo sono state scattate in momenti speciali – dice Gabriella –. Purtroppo, con il passare degli anni molti di questi ricordi rischiano di andare perduti o rovinarsi, per questo è nata la volontà di restituire alle famiglie le immagini che mio padre ha realizzato".

Intorno alla mostra il 4 luglio alle 19.30 ci sarà una passeggiata teatrale dal titolo L’evento familiare | la Festa seguendo il filo delle storie dell’archivio Canocchi a cura di Spazio Teatrale All’Incontro.