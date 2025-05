Ars materiA. Contest e mosrta a Lanarchico

Nuova mostra da domani da Lanarchico - spazio senza regole, in via Guido Monaco. Alle 17 sarà inaugurata Ars materiA, mostra conclusiva del contest Art Fight Club, ideato per valorizzare la scena artistica emergente attraverso sfide creative e il coinvolgimento del pubblico. In mostra, otto artisti selezionati nel corso delle serate del format: un confronto diretto e partecipato che ha acceso il dibattito sull’arte come pratica viva e condivisa. Esporanno DespacitoMan42, Graziella Ingorgia, Giulia Lepori, Pitu, Ilias Rizzi, Serena Sarti, Siu Jat Ding, Chongyang Zhang. La mostra è curata da Silvia Barberio e Laura Parente. Come nello stile di Lanarchico, la serata inaugurale sarà animata da performance, installazioni, musica e sorprese, in un ambiente dove l’arte incontra l’intrattenimento e la comunità si fa parte attiva. In mostra, la materia si reinventa, si racconta, si lascia attraversare. Gli artisti la plasmano con linguaggi personali, trasformandola in segni, atti, possibilità. Tra plastica, pigmenti, elementi naturali, pixel e luce, ogni opera è un gesto unico, un punto di contatto tra corpo, mente e mondo. Un percorso in continua evoluzione che invita a esplorare immaginari nascosti, a mettersi in gioco, a guardare senza filtri. Otto visioni e un solo filo conduttore: la trasformazione. "Perché Ars materiA è molto più di una collettiva. È il manifesto di una comunità creativa che crede nella trasformazione come forza artistica, sociale e culturale", dice Marco Biscardi, l’ideatore di Lanarchico. L’ingresso è libero.

Da ricordare anche Letteratura in acquerello: è l’ultimo weekend di visita per la mostra allestita nella galleria espositiva della Lazzerini, che chiuderà il 5 giugno. E’ un progetto dell’associazione AcquaFirenze: ospitato per la prima volta nel complesso architettonico delle Oblate, è diventato una mostra internazionale itinerante per raccontare con i colori le emozioni dei libri. Sempre in Lazzerini, domani è l’ultimo giorno per le mostre "Fiocco Giallo... nasce un libro" e "Storia del libro: dal Medioevo ai tempi d’oggi", curate da Susanna Pellegrini: in mostra nella sala ragazzi e bambini i lavori realizzati dagli studenti delle medie Pier Cironi, Giovan Battista Mazzoni, Leonetto Tintori, Ivana Marcocci, Convitto Cicognini e delle elementari Fabio Filzi e Valeria Crocini.