Il giardino di Triplo a ritmo di jazz Quattro serate di concerti live

Un settembre a ritmo di jazz. Per tutto il mese è la proposta di Triplo, sotto le stelle, nel giardino del locale in via Verdi. Quattro mercoledì di musica dal vivo, curati da Carlotta Vettori, musicista e già direttrice artistica della celebre rassegna "Sounds on Friday" al circolo Arci di Viaccia, con 17 edizioni di grande successo alle spalle attraverso progetti musicali originali. Una vera e propria selezione eclettica di artisti jazz , la possibilità di apprezzare alcune delle menti più creative della scena jazz toscana. Musicisti che con il loro stile unico, porteranno una varietà di strumenti e sonorità, dalle più classiche alle sperimentali. E tra i concerti in programma ci sarà spazio anche per una serata dedicata alla magica musica brasiliana. Tra gli ospiti di spicco di questa rassegna, il chitarrista di fama internazionale Riccardo Galardini, chitarrista, compositore e insegnante, le voci di Titta Nesti ed Elisa Mini, il talentuoso sassofonista Marco De Cotiis. I concerti inizieranno tutti alle 22 circa.

Si comincia domani mercoledì 6 settembre con "Khifla duo", Carlotta Vettori ai flauti e Riccardo Galardini alle chitarre. Si prosegue, dopo una settimana, il 13 settembre con "Musiki", per ascoltare Titta Nesti alla voce e Ellie Young agli effetti e al violoncello. Mercoledì 20 settembre saranno di scena i "Conversas Brasileira" con alla voce Elisa Mini, compositrice e arrangiatrice, Marco Galiero alla chitarra e Carlotta Vettori al flauto che evocheranno i ritmi e il fascino dell’America latina. L’ultimo appuntamento è per mercoledì 27 settembre con Giorgio Rossini alla voce e alla chitarra, Marco De Cotiis al sax.

Per tutte le serate la possibilità di deliziarsi con i cocktail botanici preparati da Triplo con i prodotti dell’opificio Nunquam, il liquorificio artigianale di Tavola. Prima o durante il concerto possibilità di cenare. Per informazioni e prenotazioni rivolgersi allo 0574 18226528. Quattro mercoledì da segnare sull’agenda, tutti da seguire per chi ama la buona musica con artisti di talento che sapranno regalare emozioni. Un’altra opportunità per vivere la città anche la sera, come si addice nel mese di settembre che tradizionalmente offre tante proposte artistiche di livello.

M.C.