Il Garibaldi. Si alza il sipario sulla stagione

Apertura di stagione al Garibaldi Milleventi con il debutto a teatro di Angelica Massera, che stasera alle 21 presenta il suo primo spettacolo "Ancora non sono pronta", un cammino schietto e brillante attraverso le sue esperienze, in un mondo che la sfida costantemente ad essere pronta come figlia, moglie, mamma, donna e content creator, ma sempre per gli altri. Dal 2016 Massera è la voce esilarante del web che racconta in tono ironico ma realistico i luoghi comuni, le situazioni e le “battaglie”quotidiane in cui le madri moderne si scontrano ogni giorno. La casa, il lavoro, la scuola, le feste di compleanno, ma soprattutto il racconto di quella fase in cui una donna è ancora nel fiore dei suoi anni e si ritrova a passare da donna a mamma. I suoi canali rappresentano l’aspetto comico della realtà , dove la narrazione dell’essere mamma non “oscura” la complessità dell’essere una donna trentenne oggi, sempre con una vena spiccatamente comica e leggera. In particolare, si è contraddistinta con la webserie #vitadamamma, catturando milioni di views e il consenso delle mamme (e non solo). Affermata attrice di teatro nel 2019 pubblica il suo primo libro e a luglio 2019 riceve il Premio Charlot per la comicità come miglior personaggio femminile del web.

Il Garibaldi mantiene l’impegno annunciato al tempo dell’apertura della sala, ospitando anche per la prossima stagione, rassegne di cinema, musica, spettacolo, eventi aziendali, convegni, festival e mostre mercato. Dopo Angelica Massera, vedremo Eleazaro Rossi (11 ottobre), l’irresistibile simpatia di Bruna, il poetico personaggio di Alessandro Riccio (il 17 con "Bruna è la notte" e il 18 ottobre con "Le Mille e una Bruna"), il ritorno di Ginevra Fenyes (19 ottobre), Lunanzio con Quid Ridet (7 novembre) Vittorio Pettinato (8 novembre) Generazione Disagio (20 novembre) il nuovo spettacolo di Andrea Scanzi (27 novembre) Shamzy (7 dicembre) Casa Abis (30 gennaio) e a grande richiesta il ritorno di Federico Buffa (7 maggio). In programma anche la seconda edizione del Prato Brick Show: dopo il grande successo dello scorso anno, torna a Il Garibaldi l’appuntamento con i mattoncini più amati del mondo ( 5 e 6 aprile).