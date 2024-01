Il futuro di via Mazzini: "I controlli ci sono. I residenti presentino un piano per migliorarla"

"L’installazione dei cartelli con limite di velocità a 10 chilometri orari era stata una precisa richiesta dei residenti e l’abbiamo accolta. Così come abbiamo regolamentato alcune situazioni sui rapporti di vicinato fra abitazioni e negozi. Ci hanno inoltre chiesto più controlli della municipale e sono stati effettuati verificando quasi sempre la presenza di regolare permesso per il transito, così come c’è stato l’invio dei cani anti droga per tenere sotto controllo lo spaccio. Sul decoro invece aspettiamo un progetto dai residenti: si uniscano in comitato e ci presentino un’idea". Risponde così l’amministrazione comunale alla protesta di residenti e commercianti di via Mazzini. Chi abita in zona, dopo una petizione e un incontro in assessorato, continua a lamentare il passaggio ad alta velocità di auto, furgoni e moto, soprattutto in orario diurno, il mancato rispetto della zona pedonale (con qualche furbetto che transita contromano dal retro del Castello dell’Imperatore) e la mancata valorizzazione di una delle strade storiche della città. Proteste di mancata attenzione che però il Comune respinge.

"Partiamo dalla sosta, su cui gli stessi residenti si sono fatti portavoce di esigenze contrapposte – spiegano dall’amministrazione comunale –. Sulla viabilità, invece, i controlli della municipale ci sono stati e non hanno rilevato situazioni di particolare criticità. Comunque la presenza dei vigili urbani continua proprio per monitorare il flusso delle auto, che transitano comunque dal controllo dei varchi elettronici. Per quanto riguarda il passaggio dei camion in occasione degli spettacoli teatrali al Metastasio e al Politeama è in atto un dialogo con l’assessorato alla cultura. L’idea è quella di utilizzare più mezzi, di dimensioni contenute, piuttosto di un unico autoarticolato. Questo però comporta costi maggiori da sostenere. Serve quindi tempo. Lo stesso vale per la richiesta di prevedere i marciapiedi: la strada è pedonale, realizzarli quindi è impossibile".

Il Comune replica anche sul progetto fioriere: "Intanto per ogni progetto servono finanziamenti in bilancio che non si possono trovare da un giorno all’altro. Inoltre sulle fioriere c’è anche un problema di spazi, perché la strada è stretta e potrebbero recare intralcio al passaggio delle auto. Piuttosto i residenti e i commercianti si costituiscano in comitato, realizzino un progetto dettagliato e ce lo presentino. Poi possiamo anche valutare un co-finanziamento progettuale". Sul tema controlli i residenti però replicano: "I vigili non si sono mai visti, se non per fare multe...".